Следователи предъявили обвинение избившей малолетнюю дочь россиянке

В Дагестане предъявили обвинение женщине, избившей малолетнюю дочь

В Дагестане предъявили обвинение женщине, избившей малолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, 20 марта обвиняемая нанесла множественные удары руками малолетней дочери. От полученных травм девочка впала в кому. Спустя месяц повреждения, полученные ею, оказались несовместимы с жизнью.

Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемой. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется сбор доказательной базы.

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