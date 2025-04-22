Заочный арест бросившего младенца в сугроб блогера признали в России законным

Суд признал законным заочный арест блогера Косенко, бросившего младенца в снег

Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Сергея Косенко, бросившего ради видео младенца в сугроб. Об этом сообщает РИА Новости. ъ

Постановление Басманного районного суда Москвы было оставлено без изменения.

Блогер находится в розыске, 15 января его заочно арестовали. Мужчине вменили часть 3 статьи 30 и пункт «б» статьи 111 («Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), а также статью 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

В начале 2024 года Косенко выложил в сеть видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Позже блогер заявил, что в ролике использовал куклу, а не настоящего ребенка. В октябре Следственный комитет России возбудил в отношении Косенко уголовное дело.

Ранее сообщалось, что военный суд оставил без изменений заочный приговор Татьяне Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).