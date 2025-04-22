США позитивно оценили готовность России к переговорам с Украиной

Госдепартамент США позитивно оценил готовность России к переговорам с Украиной. Об этом в эфире телеканала Fox Business рассказал официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Это очень хороший знак», — оценил он ход диалога с Москвой.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о будущем визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию.
До этого изданию The Wall Street Journal стало известно, что Уиткофф может снова посетить Россию в конце текущей недели.