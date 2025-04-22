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16:22, 22 апреля 2025Мир

США позитивно оценили готовность России к переговорам с Украиной

Fox: Госдепартамент США позитивно оценил готовность РФ к переговорам с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Госдепартамент США позитивно оценил готовность России к переговорам с Украиной. Об этом в эфире телеканала Fox Business рассказал официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

«Это очень хороший знак», — оценил он ход диалога с Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о будущем визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию.

До этого изданию The Wall Street Journal стало известно, что Уиткофф может снова посетить Россию в конце текущей недели.

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