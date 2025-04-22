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10:48, 22 апреля 2025Россия

Стала известна судьба выдавшего жилищный сертификат семье мигрантов чиновника

Выдавший жилищный сертификат семье мигрантов чиновник Муллин подал в отставку
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Выдавший жилищный сертификат семье мигрантов глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин подал в отставку. О судьбе чиновника после скандала с сертификатом сообщает издание «Бизнес Online».

Как стало известно порталу, Муллин объявил о решении уйти с поста районным депутатам. Те рассмотрят его заявление лишь в четверг. Отмечается, что чиновник руководил районом всего три с половиной года.

Ситуация с выдачей жилья многодетной семье мигрантов, в которой отец якобы имеет двойное гражданство, возмутила жителей Нижнекамска в начале марта.

Ранее сообщалось, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук попытался скрыть факт выделения бесплатного жилья семьям мигрантов.

ЖЗЛ
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