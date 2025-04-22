Стала известна судьба выдавшего жилищный сертификат семье мигрантов чиновника

Выдавший жилищный сертификат семье мигрантов глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин подал в отставку. О судьбе чиновника после скандала с сертификатом сообщает издание «Бизнес Online».
Как стало известно порталу, Муллин объявил о решении уйти с поста районным депутатам. Те рассмотрят его заявление лишь в четверг. Отмечается, что чиновник руководил районом всего три с половиной года.
Ситуация с выдачей жилья многодетной семье мигрантов, в которой отец якобы имеет двойное гражданство, возмутила жителей Нижнекамска в начале марта.
Ранее сообщалось, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук попытался скрыть факт выделения бесплатного жилья семьям мигрантов.