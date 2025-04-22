Стало известно о разрушении дома Надежды Кадышевой

КП: В селе Самарской области разрушается родной дом певицы Надежды Кадышевой

Родной дом народной артистки России Надежды Кадышевой разрушается. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» в Самаре.

Известно, что певица и руководитель ансамбля «Золотое кольцо» выросла в селе Старый Маклауш Самарской области. Она провела детство в доме на улице Юбилейной. Сейчас здание заброшено и уже начало разрушаться. Сообщается, что когда-то в этом доме хотели сделать дом-музей Кадышевой, но идея не была воплощена в жизнь. Участок неухоженный, зарос травой.

Также журналисты выяснили, что в селе сейчас проживает троюродный брат певицы Владимир Стакин с супругой Людмилой. Они построили небольшой дом, куда несколько лет назад приезжала погостить Кадышева.

Ранее стало известно, что Кадышева подняла гонорары из-за популярности у зумеров. После того как ее трек завирусился в социальных сетях, гонорары артистки выросли почти вдвое.