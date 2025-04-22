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13:00, 22 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о срыве Россией разработки украинского «Сапсана»

Перенджиев: Россия групповыми ударами сорвала разработку Украиной ОТРК «Сапсан»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergienkod / wikipedia

Российская армия своими групповыми ударами сорвала разработку Украиной оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан», заявил газете «Взгляд» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его данным, удары высокоточным оружием по месту проведения испытаний «Сапсана» фактически остановили дальнейшую разработку этого оружия, уничтожаются и технологии его производства.

Он объяснил это тем, что Россия тщательно отслеживала ход разработки «Сапсана», которая велась на заводе «Южмаш» в Днепре с 2006 года. «Это очень опасная разработка, поэтому была четкая команда не ждать, когда украинцы примут ее на вооружение, а отслеживать дальнейшие испытания и уничтожить все это на корню», — считает Перенджиев.

18 апреля российские войска ударили по месту проведения испытаний «Сапсана» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS. В Минобороны добавили, что цели удара были достигнуты.

В свою очередь, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов предположил, что ОТРК «Сапсан» может получить ракетное вооружение производства стран НАТО. Он напомнил, что «Сапсан» отличается модульной конструкцией. «Есть предположение, что данная модульная платформа на определенном этапе своего развития была адаптирована под натовские стандарты ракетного вооружения», — сказал эксперт.

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