Участвующее в СВО подразделение «Русич» опубликовало загадочную фотографию

ДШРГ «Русич» опубликовала в Telegram фотографию двух военных на боевом задании

Участвующая в специальной военной операции (СВО) диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» опубликовала загадочную фотографию двух бойцов подразделения. Изображение выложено в Telegram-канале ДШРГ.

На фотографии двое бойцов в камуфляже, бронежилетах и касках с приборами ночного видения. У одного из них оружие, напоминающее штурмовую винтовку, у другого — ручной пулемет. Из публикации неясно, где было сделано изображение и кто запечатлен на нем. Можно предположить, что военные находятся на боевом задании.

Одна из странностей фотографии — неверно выставленная дата. Выложенный сегодня, 22 апреля, снимок подписан 24 марта 2000 года. Также на снимке указано время, в которое он якобы был снят: 01:58:41. К чему отсылает выставленная дата, не уточняется. Возможно, она соответствует важному для подразделению событию или дню рождения одного из бойцов.

Никакой подписи к снимку авторы канала ДШРГ «Русич» не оставили.

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