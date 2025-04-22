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22:48, 22 апреля 2025Бывший СССР

Украинский военный успел сдаться в плен перед уничтожением его укрытия

Военный ВСУ успел сдаться в плен ВС РФ перед уничтожением его укрытия FPV-дроном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) успел сдаться в российский плен перед тем, как штурмовики бригады «Север-V» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск ударом дрона уничтожили его укрытие. Об этом сообщает ТАСС.

Во время боев севернее Часова Яра штурмовики заблокировали солдата ВСУ в полуразрушенном здании с подвальным помещением. Украинский военный хотел укрыться в бетонных руинах, надеяться остаться незамеченным.

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«Перед уничтожением объекта штурмовики предложили противнику сдаться и сохранить свою жизнь. На призыв откликнулся один боец, который покинул укрытие с поднятыми руками», — сообщили российские военные.

Затем по зданию ударил российский FPV-дрон и уничтожил укрытие. Теперь ВСУ не смогут использовать эту позицию, заключили в Добровольческом корпусе.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ. Получив координаты, расчет гаубицы Д-30 уничтожил склад украинских войск, а пикап ВСУ атаковали сбросами с квадрокоптера.

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