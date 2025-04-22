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19:23, 22 апреля 2025Бывший СССР

В ЕС анонсировали визит Каллас в страну бывшего СССР

Управление внешней политики и безопасности ЕС: Каллас посетит Азербайджан
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан. Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на полученный ответ Управления внешней политики и безопасности ЕС.

Каллас прибудет в Азербайджан 25 апреля. Цели визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в республику не уточняются.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал ЕС не вмешиваться в отношения страны с соседними государствами. Он выразил удивление из-за заявлений главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об открытии границ на Кавказе.

Алиев также обещал помочь одному непризнанному государству в отделении от страны ЕС. По его словам, речь идет о Турецкой республике северного Кипра (ТРСК).

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