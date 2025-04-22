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17:18, 22 апреля 2025Россия

В Госдуме рассказали о «неожиданном направлении» в наведении порядка в зоне СВО

Депутат ГД Делягин: В зоне СВО идет наведение порядка в неожиданном направлении
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В зоне специальной военной операции (СВО) идет наведение порядка в «неожиданном направлении». Об том заявил депутат Госдумы Михаил Делягин в Telegram-канале.

Как рассказал Делягин, он изучил документы из профильных каналов и понял, что командиры медицинских служб добиваются приведения к единообразию обеспечения фронта медицинскими изделями. Парламентарий отметил, что военные планируют запретить «все, что не прошло соответствующую регистрацию». В качестве иллюстрации неадекватности мер начальства Делягин привел воображаемую сцену с участником СВО, которому из-за ранения срочно понадобился бинт.

«Серега, извини, разрешенных начальством бинтов нет, так что сам решай: либо сепсис, либо трибунал. Вот тебе бумага, пиши, что всю ответственность за нарушение приказов свыше берешь на себя», — иронично написал в блоге депутат.

Направил ли Делягин депутатский запрос в Министерство обороны, в посте не уточняется.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие резко раскритиковали запрет смартфонов в зоне СВО.

ЖЗЛ
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