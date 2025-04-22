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14:43, 22 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле оценили необходимое на урегулирование украинского конфликта время

Песков: Урегулирование на Украине вряд ли возможно уместить в короткие рамки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Урегулирование конфликта на Украине, которое позволит устранить его коренные причины и будет устойчивым, вряд ли возможно уместить в короткие временные рамки. Время, необходимое на достижение мира, оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Тема эта настолько сложная, что, конечно, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить жизнеспособное урегулирование в короткий срок. Это дело неблагодарное», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что при этом работа по поиску сценариев урегулирования продолжается. Москва изучает как американские, так и украинские инициативы.

20 апреля украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возможности продлить режим прекращения огня после окончания пасхального перемирия. Он также предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток.

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