В Рособрнадзоре заявили о невозможности утечки материалов ЕГЭ

Рособрнадзор: Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна

Утечка материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до начала проверочного испытания невозможна. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора, пишет РИА Новости.

Отмечается, что это вязано с использованием сложной технологии многоступенчатой защиты. В ведомстве также пояснили, что на протяжении последних 10 лет наблюдаются попытки продаж якобы существующих ответов к ЕГЭ.

«Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Данная схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала «Ленте.ру», что мошенники часто пишут детям сообщения перед ЕГЭ от имени экспертов, составителей списка заданий или членов экзаменационной комиссии.