Описаны популярные схемы мошенничества на ЕГЭ

Педагог Подсухина: Мошенники пишут детям перед ЕГЭ сообщения от имени экспертов

Мошенники часто пишут детям сообщения перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) от имени экспертов, составителей списка заданий или членов экзаменационной комиссии. Об этой и других популярных схемах обмана, связанных с итоговой аттестацией, «Ленте.ру» рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

По ее словам, злоумышленники сообщают школьникам о якобы произошедших изменениях в содержании заданий или критериях их оценки и предлагают за определенную сумму предоставить «секретные» данные. Кроме того, в сети может встречаться информация с вопросами к ЕГЭ, на которые отвечали выпускники из других часовых поясов, например, жители Дальнего Востока. Однако, как пояснила эксперт, составители экзамена предусмотрели такую возможность, и задания у детей из таких регионов будут отличаться.

Подсухина подчеркнула, что для выманивая денег мошенники используют неуверенность школьников. В результате, получив недостоверную информацию, выпускники не только теряют средства, но и страдают от возросшего уровня стресса.

В 2024 году в России раскрыли еще одну схему мошенничество во время ЕГЭ и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Как выяснилось, аферисты, представившись общественными наблюдателями, писали детям в мессенджерах и соцсетях о том, что их якобы застали за списыванием, и теперь запись с камер направят в Минобразования. На просьбу предоставить видео, школьникам скидывали фишинговую ссылку, нацеленную на кражу личной информации ребенка и данных привязанных к его телефону банковских карт.