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06:01, 25 марта 2025Россия

Описаны популярные схемы мошенничества на ЕГЭ

Педагог Подсухина: Мошенники пишут детям перед ЕГЭ сообщения от имени экспертов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Мошенники часто пишут детям сообщения перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) от имени экспертов, составителей списка заданий или членов экзаменационной комиссии. Об этой и других популярных схемах обмана, связанных с итоговой аттестацией, «Ленте.ру» рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

По ее словам, злоумышленники сообщают школьникам о якобы произошедших изменениях в содержании заданий или критериях их оценки и предлагают за определенную сумму предоставить «секретные» данные. Кроме того, в сети может встречаться информация с вопросами к ЕГЭ, на которые отвечали выпускники из других часовых поясов, например, жители Дальнего Востока. Однако, как пояснила эксперт, составители экзамена предусмотрели такую возможность, и задания у детей из таких регионов будут отличаться.

Подсухина подчеркнула, что для выманивая денег мошенники используют неуверенность школьников. В результате, получив недостоверную информацию, выпускники не только теряют средства, но и страдают от возросшего уровня стресса.

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В 2024 году в России раскрыли еще одну схему мошенничество во время ЕГЭ и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Как выяснилось, аферисты, представившись общественными наблюдателями, писали детям в мессенджерах и соцсетях о том, что их якобы застали за списыванием, и теперь запись с камер направят в Минобразования. На просьбу предоставить видео, школьникам скидывали фишинговую ссылку, нацеленную на кражу личной информации ребенка и данных привязанных к его телефону банковских карт.

ЖЗЛ
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