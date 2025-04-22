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13:55, 22 апреля 2025Экономика

В России может стать меньше нового жилья

Хуснуллин: Объем ввода жилья в России может сократиться в 2027-2028 годах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Объем ввода жилья в России может сократиться в 2027-2028 годах. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе форума «Малая родина — сила России», передает ТАСС.

По его словам, по итогам 2025 года ввод жилья превысит 100 миллионов квадратных метров. «Но это жилье, которое мы с вами заложили в 2022-м, в 2023 году. Если мы сейчас не запустим новые проекты, то в 2027-2028 годах у нас будет провал в 30 миллионов квадратов», — объяснил Хуснуллин.

Он добавил, что именно жилья определяет качество жизни и демографию в российских регионах. На сегодняшний день остается множество вопросов в этой сфере, которые требуют решения. В том числе это вопросы по ипотеке и предоставлению земельных участков гражданам.

Ранее управляющий директор «РБК Недвижимость», член Общественного совета при Минстрое Игнат Бушухин заявил, что Россия рискует столкнуться с дефицитом нового коммерческого жилья в 2028 году.

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