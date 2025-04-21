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14:41, 21 апреля 2025Экономика

России предрекли дефицит нового жилья

Эксперт Бушухин: В 2028 году Россия рискует столкнуться с дефицитом нового жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В 2028 году Россия рискует столкнуться с дефицитом нового коммерческого жилья. Такую судьбу рынку недвижимости в стране предрек управляющий директор «РБК Недвижимость», член Общественного совета при Минстрое Игнат Бушухин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если года три назад в Москве было 20 новых новостроек за первый квартал, то в этом году за первый квартал вывели всего восемь. То есть в два раза меньше. Это говорит о том, что через два-три года, когда они будут достроены, ожидается дефицит коммерческого жилья», — рассказал эксперт.

При этом Бушухин считает, что в Москве нехватка нового жилья будет не критичной, так как есть программа реновации. Однако в целом по России на фоне дорогих кредитов может сформироваться дефицит новостроек.

Ранее россиянам захотели запретить покупать жилье за наличные деньги, если оно стоит дороже миллиона рублей. Необходимость меры связана с увеличением числа преступлений с лишением недвижимости — их число выросло с шести тысяч в 2022 году до восьми тысяч в 2023-м.

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