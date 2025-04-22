РИА Новости: ВСУ перебросили элитный полк в приграничье Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитный 6-й полк сил специальных операций (ССО) в приграничье Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«В ходе наступательных действий, согласно разведданным группировки, было отмечено присутствие 6-го полка ССО, который координирует действия менее подготовленных подразделений ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Он также заявил, что украинские войска на данный момент предпринимают попытки противодействовать наступлению Вооруженных сил России. ВСУ также укрепляют свои позиции вдоль госграницы.

В конце марта бойцы 8-го полка ССО Вооруженных сил Украины ВСУ показали фотографии своего обмундирования накануне вылазки на территорию России. Украинские диверсанты были замаскированы под российский спецназ.