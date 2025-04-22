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15:29, 22 апреля 2025Россия

ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

РИА Новости: ВСУ перебросили элитный полк в приграничье Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитный 6-й полк сил специальных операций (ССО) в приграничье Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«В ходе наступательных действий, согласно разведданным группировки, было отмечено присутствие 6-го полка ССО, который координирует действия менее подготовленных подразделений ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Он также заявил, что украинские войска на данный момент предпринимают попытки противодействовать наступлению Вооруженных сил России. ВСУ также укрепляют свои позиции вдоль госграницы.

В конце марта бойцы 8-го полка ССО Вооруженных сил Украины ВСУ показали фотографии своего обмундирования накануне вылазки на территорию России. Украинские диверсанты были замаскированы под российский спецназ.

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