ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область 100 бойцов, обучавшихся в Британии

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило группу из более чем 100 военных в Сумскую область из Полтавы. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, они прошли обучение в Великобритании.

«Командование ВСУ в Сумскую область из Полтавы перебросило группу — свыше 100 человек. Они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение», — проинформировал собеседник агентства. Как уточняется, противник понес потери в живой силе и технике.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ пытаются выбить Вооруженные силы Украины с территории Курской области и взять под контроль пограничные территории Сумской области. По его утверждениям, в Сумской области, а также на территории Курской области продолжаются интенсивные боевые действия.

Также появилась информация, что во время пасхального перемирия российские войска уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) около Курской области.