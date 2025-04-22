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15:09, 22 апреля 2025Культура

Затворничество Ефремова объяснили

Затворничество Ефремова назвали частым явлением у освободившихся из ИК
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Отказ народного артиста РСФСР Михаила Ефремова выходить на улицу является частым явлением у людей, освободившихся из мест лишения свободы. Об этом заявил правозащитник Иван Мельников, его цитирует aif.ru.

«Многие после освобождения закрываются в себе и сидят постоянно дома. Это достаточно регулярная практика», — отметил Мельников. При этом он указал на то, что после освобождения Ефремова прошло еще мало времени.

Правозащитник подчеркнул, что Ефремов также боится, что когда он выйдет на улицу, «вокруг него сразу появится огромное количество репортеров».

Ранее стало известно, что вышедший из колонии Михаил Ефремов не покидает своего дома из-за повышенного внимания.

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