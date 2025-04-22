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12:59, 22 апреля 2025Ценности

Женщины нашли способ омолодиться с помощью одного канцелярского предмета

NYP: Блогерши стали обматывать уши резинками ради подтяжки лица
Екатерина Ештокина

Кадр: @koshaspa

Женщины нашли способ омолодиться с помощью одного канцелярского предмета. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По данным издания, блогерши стали обматывать уши резинками, натягивая кожу, чтобы казаться визуально моложе.

Необычная тенденция, зародившееся в Южной Корее, предполагает тугое натягивание на каждое ухо резинки для волос на 10-30 минут. По словам инфлюэнсерш, такой метод снимает отечность лица, приподнимает скулы и корректирует линию подбородка без хирургических вмешательств.

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Однако эксперты называют такой способ ухода за собой неэффективным и небезопасным. «[Это] может ограничить приток крови, вызвать дискомфорт и потенциально привести к раздражению или повреждению кожи, особенно нежной кожи вокруг ушей», — предупредила косметолог Катя Хаютина.

Вместо этого дерматолог Брук Джеффи порекомендовала поддерживать водный баланс, достаточно спать и сократить потребление соли и алкоголя.

Ранее в апреле была раскрыта причина массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой. Так, миллениалы стали самостоятельно делать маникюр и отказались от окрашивания волос.

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