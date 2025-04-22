Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:24, 22 апреля 2025Россия

Зона эвакуации в районе ЧС во Владимирской области выросла

МЧС РФ: Во Владимирской области эвакуируют жителей из семи населенных пунктов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

Зона эвакуации в районе ЧС во Владимирской области выросла. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В частности, вывозить начали жителей семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, а также деревни Дубки и поселка Дубки.

В МЧС пояснили, что в городе Киржач в пяти школах и двух Домах культуры развернули пункты временного размещения. Помимо того, власти организовали автобусы для перевозки граждан.

«По указанию главы МЧС России Александра Куренкова, наращиваются группировки пожарных и спасателей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось об эвакуации жителей двух поселков — Мирный и Барсово. Людей попросили уехать после того, как на территории воинской части произошли взрывы. По данным Минобороны России, причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли предложение России в рамках мирного соглашения по Украине

    Зеленский рассказал о взрыве на заводе «Мотор сич»

    «Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?

    Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с США о новой помощи

    Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

    Определился еще один полуфиналист Кубка Гагарина

    Названы два сценария завершения СВО

    Политолог заявил о раскрывшем истинные намерения Европы пасхальном перемирии

    Песков рассказал о переговорах с США по Украине

    Диетологи оценили пользу бокала вина в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости