МЧС РФ: Во Владимирской области эвакуируют жителей из семи населенных пунктов

Зона эвакуации в районе ЧС во Владимирской области выросла. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В частности, вывозить начали жителей семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, а также деревни Дубки и поселка Дубки.

В МЧС пояснили, что в городе Киржач в пяти школах и двух Домах культуры развернули пункты временного размещения. Помимо того, власти организовали автобусы для перевозки граждан.

«По указанию главы МЧС России Александра Куренкова, наращиваются группировки пожарных и спасателей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось об эвакуации жителей двух поселков — Мирный и Барсово. Людей попросили уехать после того, как на территории воинской части произошли взрывы. По данным Минобороны России, причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.