Минобороны назвало причину взрыва боеприпасов во Владимирской области

МО РФ: Причиной взрыва под Владимиром стало нарушение требований безопасности

На территории воинской части во Владимирской области произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ), официально назвав причину взрыва.

По данным оборонного ведомства, происшествие возникло вследствие нарушений требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

По предварительной информации, при взрыве никто не пострадал.

Мощный взрыв прогремел в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако.

В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Минобороны позднее сообщили, что для ликвидации последствий ЧП привлекли как расчеты воинской части, так и сотрудникиов МЧС России.