Режим ЧС ввели в районе взрыва во Владимирской области

Режим ЧС ввели в Киржачском районе Владимирской области после взрыва

Режим чрезвычайной сиутации (ЧС) ввели в Киржачском районе Владимирской области после прогремевшего взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области. Воздержитесь от поездок в район ЧС», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщения о ЧП появилось ранее 22 апреля. Изначально говорилось о взрыве возле военной части, однако официального подтверждения этих данных нет. Позднее появилось видео с места происшествия.

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, отметив, что на месте работают ответственные службы.