Минобороны России прокомментировало взрыв во Владимирской области

Минобороны: Взрыв во Владимирской области — детонация боеприпасов

Взрыв во Владимирской области — это детонация боеприпасов на военном складе. Ранее появившуюся информацию о ЧП прокомментировало Минобороны России.

Мощный взрыв прогремел в Киржачском районе Владимирской области. Глава региона Александр Авдеев подтвердил факт происшествия, однако не привел каких-либо подробностей.

В Минобороны сообщили, что детонация произошла на территории одной из воинских частей. Для ликвидации последствий ЧП привлечены как расчеты части, так и сотрудники МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее очевидцы описали обстановку неподалеку от места взрыва. По словам местных жителей, они слышали сильный грохот, от которого задребезжали стекла. «Потом я смотрю на улицу в окно, так куча дыма валит. Даже сейчас там что-то происходит. Вот только что взрыв еще один был. Всего уже девять взрывов», — рассказала жительница Киржача, административного центра района, на территории которого произошло ЧП.