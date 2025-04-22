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18:13, 22 апреля 2025Россия

Минобороны России прокомментировало взрыв во Владимирской области

Минобороны: Взрыв во Владимирской области — детонация боеприпасов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Взрыв во Владимирской области — это детонация боеприпасов на военном складе. Ранее появившуюся информацию о ЧП прокомментировало Минобороны России.

Мощный взрыв прогремел в Киржачском районе Владимирской области. Глава региона Александр Авдеев подтвердил факт происшествия, однако не привел каких-либо подробностей.

В Минобороны сообщили, что детонация произошла на территории одной из воинских частей. Для ликвидации последствий ЧП привлечены как расчеты части, так и сотрудники МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее очевидцы описали обстановку неподалеку от места взрыва. По словам местных жителей, они слышали сильный грохот, от которого задребезжали стекла. «Потом я смотрю на улицу в окно, так куча дыма валит. Даже сейчас там что-то происходит. Вот только что взрыв еще один был. Всего уже девять взрывов», — рассказала жительница Киржача, административного центра района, на территории которого произошло ЧП.

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