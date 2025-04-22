Во Владимирской области прогремел мощный взрыв, там расположен склад боеприпасов

Мощный взрыв прогремел в Киржачском районе Владимирской области. Местные жители заявляют, что инцидент мог произойти в районе войсковой части, на складе боеприпасов. Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил информацию о взрыве, однако не стал сообщать подробностей. Он попросил журналистов и блогеров не распространять лишнюю информацию.

Началась эвакуация жителей населенных пунктов вблизи взрыва

Жителей поселка Барсово Киржачского района Владимирской области эвакуируют после взрыва, сообщает ТАСС. Их размещают в школах соседнего поселка Красный Октябрь. По информации издания Baza, эвакуация также объявлена в Мирном, СНТ Звездный, поселке Дубки, Першино, деревне Храпки и Грибаново — эти населенные пункты находятся в пяти километрах от места взрыва. Для перевозки жителей будут использовать минимум шесть школьных автобусов.

Глава Киржачского района Елена Карпова сообщила, что все силы оперативного реагирования задействованы на месте взрыва. В районе введен режим ЧС.

Местное «Зебра ТВ» со ссылкой на местных жителей передает, что взрывы происходят на территории Арсенала главного ракетно-артиллерийского управления. В район войсковой части стягивается группировка управления МЧС по Владимирской области. По информации канала, власти готовы эвакуировать до тысячи местных жителей.

Арсенал во Владимирской области называли образцовым

Как писало «Независимое военное обозрение» в 2009 году, 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России, расположенный в восьми километрах от города Киржач во Владимирской области, можно назвать одним из образцовых. В нем могут поместиться 264 тонны боеприпасов. При этом в тот момент в 45 хранилищах и на 30 площадок открытого типа находилось только 105 тысяч тонн боеприпасов.

Военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Ленте.ру», что арсенал в районе взрыва «очень солидный». «Там есть мощные арсеналы, есть открытое хранение. Вопрос — что именно взорвалось и в каком виде. Там ведь не только арсеналы, там и мастерские по ремонту. Но именно арсенал там очень солидный», — сказал он.

В 2017 году арсенал оказался в центре крупного коррупционного скандала. В ходе проведения строительно-монтажных работ на его территории похитили почти 650 миллионов рублей.

Меньше года назад ВСУ ударили по «суперхранилищу ракет» в Торопце

В сентябре 2024 года сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов город Торопец в Тверской области. Целью могло стать «суперхранилище ракет», которое находящийся ныне под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков, занимавший пост замминистра обороны при Сергее Шойгу, называл способным выдержать даже ядерный взрыв.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Тогда в результате атаки пострадали 20 человек, а из города вывезли свыше 7000 местных жителей. Позже в Торопце начались восстановительные работы, во время которых присутствовали представители правительства Тверской области.