ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

Целью атаки ВСУ на Торопец под Тверью могло стать суперхранилище ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов город Торопец в Тверской области. Как сообщает «Рыбарь», целью могло стать «суперхранилище ракет». Находящийся ныне под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков, занимавший пост замминистра обороны при Сергее Шойгу, заявлял, что данный объект способен выдержать даже ядерный взрыв.

Взрывы зафиксировала система мониторинга землетрясений

Правительство региона объявило о частичной эвакуации населения Торопца после атаки дронов ВСУ. По данным «Рыбаря», взрывы зафиксировала система мониторинга землетрясений: первые толчки магнитудой 2,8 зарегистрированы в 03:56 по московскому времени, затем были семь толчков слабее — от 2 до 2,8.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали 20 человек. Из города вывезли свыше 7000 местных жителей.

Фото: Reuters

По информации Mash, во многих жилых домах Торопца выбиты окна, а над городом висит дым. Основной целью атаки называют арсенал для комплексного хранения ракет, введенный в эксплуатацию в 2018 году.

Окружная администрация предупредила об уголовной ответственности за распространение фото и видео с места ликвидации последствий атаки ВСУ. «Те, кто публикуют и рассылают такие материалы, действуют на стороне врага и наносят урон безопасности нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Арестованный экс-заместитель Шойгу говорил о соответствии арсенала мировым стандартам

В 2018 году заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков заявлял о завершении строительства арсенала. Он объяснял, что объект — это территория местности, оборудованная бетонными хранилищами для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в предписанных условиях. По словам Булгакова, склад может выдержать удары авиации, ракет и ядерный взрыв.

Он обеспечивает их надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва Дмитрий Булгаков бывший заместитель министра обороны РФ

Булгаков также отмечал, что склад в Торопце соответствует самым высоким мировым стандартам. Он подчеркивал, что раньше боеприпасы хранились на открытых площадках и в деревянных хранилищах, а это все равно что ходить без бронежилета.

До 2022 года Булгаков занимался материально-техническим обеспечением Российской армии. Он был задержан в июле этого года по коррупционному делу.