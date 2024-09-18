Возможной целью атаки ВСУ на Тверскую область назвали огромный склад боеприпасов

«Рыбарь»: целью атаки по Тверской области мог быть огромный склад боеприпасов

Возможной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тверскую область назвали огромный склад боеприпасов. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Рыбарь».

В ночь на 18 сентября украинские войска атаковали город Торопец, была объявлена эвакуация жителей.

По данным канала, несколько лет назад в Торопце был построен арсенал, предназначенный для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Автор поста сослался на неназванный репортаж, в котором якобы говорилось о высокой степени защищенности объекта.

На момент публикации известно о почти 20 пострадавших в результате удара по Торопцу, среди которых трое детей. Жителей эвакуируют в населенные пункты Западная Двина и Старая Торопа, расположенные к югу от города. Въезд в Торопец перекрыт.