Губернатор рассказал об обстановке в Торопце после атаки беспилотников

Тверской губернатор Руденя: в Торопец завозятся ресурсы для ремонта жилья

В город Торопец Тверской области завозят ресурсы для ремонта жилищного фонда, который получил повреждения при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на среду, 18 сентября. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя, сообщается в Telegram-канале правительства российского региона.

«Сейчас завозятся все материально-технические ресурсы для ремонта жилищного фонда, многоквартирных домов, социальных учреждений. Сделаем все необходимое, чтобы оперативно все восстановить, навести порядок и помочь людям войти в размеренную жизнь», — сказал Руденя.

В городе, по его словам, во время восстановительных работ будут находиться представители правительства Тверской области. Губернатор поблагодарил МЧС за работу спасателей и добавил, что в Торопце также работает техника Минобороны и регионального Минстроя.

ВСУ ударили по Торопцу 18 сентября. В результате падения обломков дронов в городе начался пожар, из-за чего жителей эвакуировали в Западную Двину. В одном из районов Тверской области также приостанавливали работу детских садов и школ.

Впоследствии стало известно, что целью ВСУ могло стать «суперхранилище ракет». Находящийся ныне под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков, занимавший пост замминистра обороны при Сергее Шойгу, заявлял, что данный объект способен выдержать даже ядерный взрыв.