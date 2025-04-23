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18:12, 23 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек неудачный для Украины исход переговоров в Лондоне

Депутат Рады Железняк: США будут выходить из переговоров после встречи в Лондоне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rod Lamkey / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа будет выходить из переговоров по урегулированию конфликта на Украине после встречи в Лондоне. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале

«Мои личные ожидания плохи: после этого Штаты начнут выполнять то, что обещали. Выходить из переговоров», — предрек депутат.

Железняк прокомментировал сообщения о срыве переговоров в Лондоне на уровне глав МИД 23 апреля и предрек неудачный для Украины исход представителей Киева, США и государств Европы. Он также допустил повторную приостановку Белым домом поставок военной помощи Украине. По мнению депутата, при таком сценарии главным для Киева является избежание обвинений в свой адрес.

Ранее близкий к организации переговоров источник раскрыл сорвавшее встречу действие Украины. По его мнению, недовольство Вашингтона может быть связано с различиями между позицией Украины и договоренностями между США и Россией.

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