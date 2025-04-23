Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 23 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно сорвавшее переговоры в Лондоне действие Украины

Reuters: Встреча в Лондоне сорвалась из-за документа об отказе Киева от уступок
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Встреча министров иностранных дел Украины и стран Европы с госсекретарем США Марко Рубио в Лондоне сорвалась после представления Киевом документа об отказе от территориальных уступок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкий к организации переговоров источник.

«Понижение статуса поездки произошло после того, как Украина во вторник подготовила документ для европейцев», — рассказал собеседник агентства.

Источник Reuters указал на срыв встречи в Лондоне 23 апреля из-за нежелания Киева обсуждать вопросы территориальных уступок до «полного и безоговорочного прекращения огня». По его мнению, действия Вашингтона могут быть связаны с различиями между позицией Украины и договоренностями между США и Россией в ходе переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил выходом американцев из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Белый дом разработал очень конкретный план для решения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о серии взрывов в «Москва-Сити»

    В продающихся на российских маркетплейсах кремах от прыщей нашли ядовитый компонент. Правда ли, что он вызывает рак?

    Британец провел отпуск с Талибаном и описал афганцев фразой «я был для них знаменитостью»

    Раскрыт секрет отрезанного уха террориста из «Крокуса». Кто и зачем это сделал?

    Российский губернатор описал обстановку в районе взрывов на территории воинской части

    Основателю «Русагро» Мошковичу заявили иск на 999 миллионов рублей

    На Байкале разлилось четыре тонны нефти

    Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео

    Брокенский призрак появился в российском регионе

    В Турции началась оценка ущерба от землетрясения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости