Стало известно сорвавшее переговоры в Лондоне действие Украины

Reuters: Встреча в Лондоне сорвалась из-за документа об отказе Киева от уступок

Встреча министров иностранных дел Украины и стран Европы с госсекретарем США Марко Рубио в Лондоне сорвалась после представления Киевом документа об отказе от территориальных уступок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкий к организации переговоров источник.

«Понижение статуса поездки произошло после того, как Украина во вторник подготовила документ для европейцев», — рассказал собеседник агентства.

Источник Reuters указал на срыв встречи в Лондоне 23 апреля из-за нежелания Киева обсуждать вопросы территориальных уступок до «полного и безоговорочного прекращения огня». По его мнению, действия Вашингтона могут быть связаны с различиями между позицией Украины и договоренностями между США и Россией в ходе переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил выходом американцев из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Белый дом разработал очень конкретный план для решения конфликта.