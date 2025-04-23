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16:48, 23 апреля 2025Мир

В Турции рассказали о последствиях землетрясения

МВД Турции заявило об отсутствии жертв и разрушений при землетрясении в Стамбуле
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Жертв и разрушений в результате землетрясения в Турции не зафиксировано. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X.

«Обошлось без жертв. Не зарегистрировано и обрушения жилых зданий. Нет никаких проблем с инфраструктурой и линиями электропередачи», — сказал он.

Чиновник отметил, что в экстренные службы Турции поступило более 6 тысяч звонков граждан, однако целью большинства из них было узнать информацию о произошедшем.

Ранее стало известно, что мощное землетрясение произошло в Стамбуле. Подземные толчки зафиксировали в среду, 23 апреля, в 12:50 по местному времени (совпадает с московским), их магнитуда достигала 6,2.

Кадры землетрясения попали в эфир телеканала CNN Türk. Ведущая Мелтем Бозбейоглу вела разговор с одним из гостей программы по видеосвязи, однако была вынуждена его прервать из-за сильных толчков.

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