Немецкий завод перешел с выпуска поездов на танки

FT: Завод по производству поездов Германии перешел на выпуск деталей для танков

Проблемы в экономике Германии и стартующие в Европе программы перевооружения, связанные с боевыми действиями на Украине, привели к тому, что железнодорожный завод в Герлице со 176-летней истории будет перепрофилирован на выпуск комплектующих для боевых танков Leopard II и боевых машин пехоты Puma. Об этом пишет Financial Times.

Производитель поездов Alstom собирался закрыть предприятие в рамках инициативы по сокращению расходов, но оборонный подрядчик KNDS согласился взять управление активом и сохранить половину рабочих мест. До перевода на оборонные рельсы на заводе работали 700 человек.

Как отмечает издание, на фоне падения промышленного производства в связи с рядом факторов, в том числе ростом цен на энергоносители и конкуренцией с китайскими автопроизводителями, оборонная программа властей может стать спасением для предприятий. С 2020 года расходы на вооружения выросли на 80 процентов, превысив 90 миллиардов евро в год.

Крупнейшие оборонные подрядчики Германии — Rheinmetall, Diehl Defence, Thyssenkrupp Marine Systems и MBDA — за три года приняли на работу 16,5 тысячи человек, то есть увеличили свой штат более чем на 40 процентов. В следующем году, как отметили в компаниях, в совокупности количество сотрудников компаний вырастет еще на 12 тысяч человек.

Директор по производству KNDS Флориан Хохенвартер пояснил, что завод в Герлице привлек компанию наличием высококвалифицированных специалистов, которые позволят производить высококачественные компоненты для военной техники. В рамках той же тенденции Rheinmetall думает о покупке завода Volkswagen в Оснабрюке, который вскоре прекратит работу, а автомобильный холдинг Porsche обсуждает возвращение к производству оружия и танков, чем он уже занимался более полувека назад.

