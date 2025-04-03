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14:37, 3 апреля 2025Экономика

Немецкий автопроизводитель собрался выпускать танки

Esut: Автомобильный холдинг Porsche рассматривает возможность выпуска танков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yves Herman / Reuters

На фоне значительных убытков, понесенных в прошлом году, немецкий автомобильный холдинг Porsche ищет новые направления бизнеса, в том числе топ-менеджеры обсуждают возвращение к производству оружия и танков. Об этом пишет издание Europaische Sicherheit und Technik (Esut).

Во время Второй мировой войны холдинг выпускал штабные автомобили, а в 1950-х и 1960-х был связан с разработкой танка Leopard, находившегося на вооружении бундесвера до 2010 года.

Как отмечают журналисты, пока Porsche SE больше заинтересован в инвестировании, а не в контрактах на производство. Еще в сентябре 2024 года компания купила долю в разработчике беспилотников Quantum Systems, продукция которого используется и в военных целях. Однако растущий рынок оружия в Европе может заставить изменить стратегию.

На фоне прихода к власти в США Дональда Трампа руководство Евросоюза и ведущих стран объединения в срочном порядке пересматривают оборонные расходы. Европа поддержала план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по привлечению на оборонные нужны инвестиций в размере 800 миллиардов евро.

Ситуация привела к резкому росту капитализации компаний, связанных с оборонным сектором. В частности, крупнейшего в Германии оборонный концерн Rheinmetall с начала года подорожал более чем в два раза.

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