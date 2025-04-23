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12:30, 23 апреля 2025Мир

Глава СВР оценил шансы договориться с США

Глава СВР Нарышкин: Шансы договориться с США есть
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Возможность договориться с США обязательно присутствует. Об этом заявил Директор службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Шансы всегда есть», — ответил на соответствующий вопрос глава разведывательного ведомства.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс положительно оценила готовность России к двусторонним переговорам с Украиной. Она также отметила, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что немедленных результатов от переговоров с США по Украине ждать не стоит. Он призвал быть терпеливыми, так как работа занимает много времени и не может вестись публично.

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