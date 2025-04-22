Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 22 апреля 2025Мир

В США положительно оценили готовность России к двусторонним переговорам с Украиной

Госдеп США положительно оценил готовность РФ к двусторонним переговорам с Киевом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс положительно оценила готовность России к двусторонним переговорам с Украиной. Об этом она сказала в эфире телеканала Fox Business.

Таким образом она прокомментировала заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что президент России Владимир Путина готов к двусторонним переговорам с Киевом по вопросу прекращения огня по гражданским объектам.

«Это очень хороший знак», — сказала представитель Госдепа, добавив, что Соединенные Штаты следят за действиями и заявлениями России о мире. Брюс также отметила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой, если будет прекращен огонь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    В Киеве заявили о готовности пойти на уступки Трампу ради мирного урегулирования

    Идею США признать Крым российским оценили

    В США положительно оценили готовность России к двусторонним переговорам с Украиной

    Украинский военный успел сдаться в плен перед уничтожением его укрытия

    Российские военные продвинулись в центр села Горналь Курской области

    Российские военные снесли украинский пункт управления БПЛА

    В Британии заявили о планах США заставить Украину окончательно отказаться от Крыма

    Британских военных обучат противостоять российским дронам

    Арестович призвал Киев отказаться от территориальных претензий на четыре региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости