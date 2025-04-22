В США положительно оценили готовность России к двусторонним переговорам с Украиной

Госдеп США положительно оценил готовность РФ к двусторонним переговорам с Киевом

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс положительно оценила готовность России к двусторонним переговорам с Украиной. Об этом она сказала в эфире телеканала Fox Business.

Таким образом она прокомментировала заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что президент России Владимир Путина готов к двусторонним переговорам с Киевом по вопросу прекращения огня по гражданским объектам.

«Это очень хороший знак», — сказала представитель Госдепа, добавив, что Соединенные Штаты следят за действиями и заявлениями России о мире. Брюс также отметила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой, если будет прекращен огонь.

