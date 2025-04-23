Депутат Госдумы Белик назвал слова Каллас о статусе Крыма политической слепотой

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас признать российский статус Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

Белик назвал слова Каллас о статусе Крыма политической слепотой. По его словам, Россия переживет непризнание со стороны главы Евродипломатии.

«ЕС может и дальше рисовать Украину с Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, но политическая слепота не вернет эти территории Киеву», — отметил он.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. До этого газета The Washington Post (WP) сообщала, что США предложат Украине и Евросоюзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.