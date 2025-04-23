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05:52, 23 апреля 2025Россия

Главу Евродипломатии обвинили в политической слепоте из-за Крыма

Депутат Госдумы Белик назвал слова Каллас о статусе Крыма политической слепотой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас признать российский статус Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

Белик назвал слова Каллас о статусе Крыма политической слепотой. По его словам, Россия переживет непризнание со стороны главы Евродипломатии.

«ЕС может и дальше рисовать Украину с Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, но политическая слепота не вернет эти территории Киеву», — отметил он.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. До этого газета The Washington Post (WP) сообщала, что США предложат Украине и Евросоюзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

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