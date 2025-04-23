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13:28, 23 апреля 2025Экономика

Ирина Шейк избавилась от жилья в США

Ирина Шейк продала квартиру в Нью-Йорке за $3,25 млн
Александра Качан (Редактор)
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Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Российская супермодель Ирина Шейк (настоящее имя — Ирина Шайхлисламова) продала квартиру в Нью-Йорке за 3,25 миллиона долларов. О том, что звезда избавилось от недвижимости в США, сообщает The Real Deal.

Внутри жилья площадью почти 230 квадратных метров две спальни и три ванные комнаты. Интерьер отличается высокими потолками, паркетным покрытием из дуба и широкими окнами. Все помещения оформлены в светлых тонах без ярких акцентов.

Квартира располагается в здании 2008 года постройки. Удобства включают круглосуточно дежурящего швейцара и террасу на крыше с красивым видом. Шейк приобрела жилье в 2010 году за 1,96 миллиона долларов. Она выставила его на продажу в июне 2024-го за 4,2 миллиона, однако затем снизила цену.

Ранее в Нью-Йорке выставили на продажу бывшую квартиру участницы американской рок-группы Hole Кортни Лав. Объект оценили в 9,5 миллиона долларов.

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