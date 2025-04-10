На продажу выставили квартиру «королевы гранжа»

NYP: Квартира Кортни Лав в центре Нью-Йорка оценивается в $9,5 млн

Бывшая квартира участницы американской рок-группы Hole Кортни Лав выставлена на продажу. Во сколько оценили нью-йоркские апартаменты «королевы гранжа», пишет New York Post (NYP).

Лот экспонируется в районе Сохо в семиэтажном доме постройки конца XIX века. Кондоминиум Лав приобрела в 2001 году, сделка обошлась ей в 2,64 миллиона долларов. Тогда вдова Курта Кобейна стала первой, кто приобрел здесь квартиру — прежде здание принадлежало фабрике. Музыкант переехала спустя всего четыре года, не закрыв ипотеку. Нынешний владелец также принадлежит к миру богемы: это специалист по визуальным эффектам Стефан Зонненфельд, известный по лентам «Пираты Карибского моря» и «Трансформеры». За жилплощадь он просит 9,5 миллиона долларов (806,8 миллиона рублей).

Интерьеры в квартире выдержаны в индустриальном стиле — по словам продавца, обстановка излучает энергию рока в сочетании с изыском Сохо. Площадь объекта составляет 380 квадратных метров. Здесь разместились три спальни и столько же ванных. Визуально просторность квартире добавляют большие окна. Стены из голого кирпича, газовый камин, деревянные колонны и высокие потолки совмещают в себе дух старинной мануфактуры и дух современности. Также для местных квартировладельцев доступен частный лифт, несколько кладовых, прачечная, круглосуточная охрана и винный погреб.

Имя супруга Кортни Лав, фронтмена группы Nirvana, стала топонимом в российской деревне. В честь Кобейна назвали улицу в пермском СНТ. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Переименовать улицу призвали участники общественного движения «Ветераны России». Вместо американского музыканта они предложили использовать имя отечественной звезды — солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Пермские власти пообещали не менять название улицы.