Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:30, 11 апреля 2025Экономика

На продажу выставили квартиру «королевы гранжа»

NYP: Квартира Кортни Лав в центре Нью-Йорка оценивается в $9,5 млн
Виктория Клабукова

Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

Бывшая квартира участницы американской рок-группы Hole Кортни Лав выставлена на продажу. Во сколько оценили нью-йоркские апартаменты «королевы гранжа», пишет New York Post (NYP).

Лот экспонируется в районе Сохо в семиэтажном доме постройки конца XIX века. Кондоминиум Лав приобрела в 2001 году, сделка обошлась ей в 2,64 миллиона долларов. Тогда вдова Курта Кобейна стала первой, кто приобрел здесь квартиру — прежде здание принадлежало фабрике. Музыкант переехала спустя всего четыре года, не закрыв ипотеку. Нынешний владелец также принадлежит к миру богемы: это специалист по визуальным эффектам Стефан Зонненфельд, известный по лентам «Пираты Карибского моря» и «Трансформеры». За жилплощадь он просит 9,5 миллиона долларов (806,8 миллиона рублей).

Интерьеры в квартире выдержаны в индустриальном стиле — по словам продавца, обстановка излучает энергию рока в сочетании с изыском Сохо. Площадь объекта составляет 380 квадратных метров. Здесь разместились три спальни и столько же ванных. Визуально просторность квартире добавляют большие окна. Стены из голого кирпича, газовый камин, деревянные колонны и высокие потолки совмещают в себе дух старинной мануфактуры и дух современности. Также для местных квартировладельцев доступен частный лифт, несколько кладовых, прачечная, круглосуточная охрана и винный погреб.

Имя супруга Кортни Лав, фронтмена группы Nirvana, стала топонимом в российской деревне. В честь Кобейна назвали улицу в пермском СНТ. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Переименовать улицу призвали участники общественного движения «Ветераны России». Вместо американского музыканта они предложили использовать имя отечественной звезды — солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Пермские власти пообещали не менять название улицы.

    Обсудить
    Последние новости

    США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

    Желание Трампа сократить численность американских войск в Европе объяснили

    Извращенец полгода подглядывал за подругой с помощью скрытых камер

    На продажу выставили квартиру «королевы гранжа»

    В российской Арктике зима стала короче

    Овечкину подарили золотую клюшку и часы

    Раскрыты приказы молодых офицеров ВСУ о «мясных штурмах»

    В США заявили о «симбиозе» России и КНДР

    Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

    Пострадавшая при крушении батискафа в Египте россиянка скончалась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше