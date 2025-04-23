«Калашников» нарастит выпуск высокоточного «Китолова»

«Калашников» нарастит выпуск высокоточного снаряда «Китолов-2М»

«Калашников» нарастит выпуск управляемых артиллерийских снарядов (УАС) калибра 122 миллиметра «Китолов-2М». Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что с начала года высокоточный «Китолов-2М» собирают на новых производственных площадках, которые «Калашников» запустил в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Десятки новых станков прошли пусконаладочные работы, и в настоящее время на них осуществляются механические операции по заготовке и оснастке ключевых деталей УАС. Важно отметить, что предприятие выпускает продукцию по государственным контрактам круглосуточно и в полном объеме согласно производственному плану», — говорится в сообщении.

Снаряд «Китолов-2М» предназначен для поражения артиллерии на огневых позициях, полевых укреплений, а также неподвижной или движущейся со скоростью до 10 метров в секунду легкой бронетехники. УАС несет осколочно-фугасную боевую часть.

В феврале стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» увеличил производство высокоточных снарядов «Краснополь-М2» калибра 152 миллиметра.