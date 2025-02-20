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15:38, 20 февраля 2025Наука и техника

В России увеличили производство высокоточных «Краснополей»

«Ростех» увеличил производство высокоточных снарядов «Краснополь-М2» в 2024 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» увеличил производство высокоточных снарядов «Краснополь-М2». Об этом холдинг сообщил в Telegram-канале.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с ранее озвученными планами», — говорится в сообщении.

Экспортный образец снаряда представили на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Отмечается, что «Краснополями» неоднократно поражали пункты временной дислокации, артиллерийские системы и бронетехнику противника. Снаряд, которым можно вести огонь из буксируемых орудий и самоходных гаубиц, наводится на цель по лазерной отметке.

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В августе 2024 года стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» упростил и повысил технологичность производства снаряда «Краснополь» для повышения массовости его выпуска.

В феврале 2024 года в холдинге сообщили, что «Краснополь-М2» превосходит американский снаряд M982 Excalibur по помехозащищенности.

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