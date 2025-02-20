В России увеличили производство высокоточных «Краснополей»

«Ростех» увеличил производство высокоточных снарядов «Краснополь-М2» в 2024 году

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» увеличил производство высокоточных снарядов «Краснополь-М2». Об этом холдинг сообщил в Telegram-канале.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с ранее озвученными планами», — говорится в сообщении.

Экспортный образец снаряда представили на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Отмечается, что «Краснополями» неоднократно поражали пункты временной дислокации, артиллерийские системы и бронетехнику противника. Снаряд, которым можно вести огонь из буксируемых орудий и самоходных гаубиц, наводится на цель по лазерной отметке.

В августе 2024 года стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» упростил и повысил технологичность производства снаряда «Краснополь» для повышения массовости его выпуска.

В феврале 2024 года в холдинге сообщили, что «Краснополь-М2» превосходит американский снаряд M982 Excalibur по помехозащищенности.