Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:34, 23 апреля 2025Наука и техника

Конкурент Starlink от Amazon не сможет запуститься вовремя

Интернет-сервис Kuiper от Amazon, конкурирующий со Starlink, не запустят вовремя
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wolf von Dewitz / DPA / Globallookpress.com

Американская корпорация Amazon, судя по всему, не сможет запустить проект спутникового интернета Kuiper в срок. Об этом сообщает Bloomberg.

Kuiper называют одним из самых перспективных конкурентов спутникового интернет-сервиса от компании Илона Маска. Недавно трое знакомых с ситуацией источников рассказали Bloomberg, что Amazon не может нарастить производство спутников. В настоящий момент компания смогла запустить лишь несколько десятков образцов.

Первые запуск спутников Kuiper был отложен до конца 2024 года, бета-тестирование стартовало в начале 2025 года. Цель Kuiper заключается в обеспечении интернетом 400-500 миллионов домохозяйств и улучшении качества связи в отдаленных районах.

По словам журналистов Bloomberg, на эти цели компания даже получила правительственный контракт от США. Однако специалисты считают, что для подключения к интернету такого количества пользователей Kuiper нужно запустить 1600 спутников. По их прогнозу, Amazon не успеет выполнить план и попросит Федеральную комиссию по связи (FCC) об отсрочке. Для сравнения, SpaceX имеет на орбите более 7 тысяч спутников Starlink.

«Мы спроектировали некоторые из самых передовых спутников связи, когда-либо созданных, и наша главная цель — построить и запустить достаточное их количество, чтобы начать предоставлять услуги клиентам уже в этом году», — прокомментировали ситуацию в Kuiper изданию Seeking Alpha. В компании подчеркнули, что производство спутников идет по намеченному графику.

В конце марта источники The Wall Street Journal рассказали, что предприниматель Илон Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone. По словам журналистов, SpaceX и Apple могут бороться за вакантный спектр частот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну». Трамп раскритиковал Зеленского из-за вреда переговорам по Украине

    Популярная российская блогерша описала цены в США словами «нельзя так людей обманывать»

    Раскрыты масштабы разрушений после мощного землетрясения в Стамбуле

    Весившая около 140 килограммов рэперша Lizzo назвала секрет экстремального похудения

    Премьер-министр Чехии отреагировал на «угрозы» Дмитрия Медведева в адрес Гашека

    Раскрыта возможная дата следующей встречи Путина и Уиткоффа

    iPhone 16e оказался популярнее iPhone SE

    Россияне ограбили свою приемную дочь после ее совершеннолетия

    Ольга Серябкина вышла в свет в наряде с глубоким декольте

    Лоси решили устроить трапезу на дороге в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости