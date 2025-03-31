Илон Маск и Apple поспорят из-за спутников

WSJ: Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone

Глава корпорации SpaceX Илон Маск попытался помешать Apple распространению функции спутниковой связи на iPhone. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Источники газеты рассказали, что предпринимаемые Apple усилия по наращиванию мощностей в сфере спутниковой связи разозлили Илона Маска. Тот полагает, что Apple будет мешать развитию его спутникового интернет-сервиса Starlink.

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что Apple и SpaceX спорят друг с другом, при этом имея одну цель — устранение «слепых» зон сотовой связи в США. Очередной скандал был связан с тем, что партнер Apple Globalstar попросил у Федеральной комиссии по связи (FCC) расширить спектр частот для работы спутниковой связи. Спустя некоторое время SpaceX потребовала от FCC отклонить заявку Globalstar.

Опрошенные WSJ специалисты объяснили, что Apple и SpaceX конкурируют за ограниченный ресурс — радиочастоты. При этом ранее корпорации обсуждали возможность прямого подключения Starlink к iPhone и договорились о сотрудничестве через оператора связи T-Mobile. Однако Apple продолжила пользоваться и услугами своего партнера Globalstar.

В материале отмечается, что Apple, вероятно, должна быть обеспокоена текущим статусом Илона Маска, который является близким соратником президента США Дональда Трампа. Также нового председателя FCC Брендана Карра называют приятелем Маска — по этой причине он может принимать положительные для своего друга решения.

Ранее глава стартапа Neuralink Илон Маск назвал сроки установки первого импланта Blindsight, который позволит вернуть слепым зрение. Предприниматель пообещал вживить первый имплант в конце 2025 года.