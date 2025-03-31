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10:41, 31 марта 2025Наука и техника

Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта

Neuralink Маска вживит первый зрительный имплант слепому в конце 2025-го
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава стартапа Neuralink Илон Маск назвал сроки установки первого импланта Blindsight, который позволит вернуть слепым зрение. На это обратил внимание корреспонденты «Ленты.ру».

На выступлении в штате Висконсин 30 марта предприниматель пообещал, что Neuralink вживит зрительный имплант Blindsight первому человеку в конце 2025 года. Илон Маск отметил, что устройство позволит вернуть зрение полностью слепым людям.

31 марта пользователь X SawyerMerritt процитировал Маска и показал изображение будущего импланта Blindsight. Его постом поделился сам Илон Маск, тем самым подтвердив сроки вживления первого зрительного импланта.

Также миллиардер заметил, что на первом этапе имплант будет иметь низкое разрешение. Однако затем специалисты Neuralink будут постепенно увеличивать его таким образом, чтобы слепой получил «сверхчеловеческое зрение».

Осенью 2024 года Маск объяснял, что новый имплант позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. Предприниматель заявил, что для корректной работы Blindsight нужно, чтобы кора головного мозга была не повреждена.

В начале марта американская компания Neuralink запатентовала связанные с телепатией и телекинезом торговые марки. Журналисты Forbes напомнили, что августе 2024 года глава Neuralink Илон Маска заявлял о начале работы над определенным «телепатическим» устройством.

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