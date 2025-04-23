Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 23 апреля 2025Бывший СССР

Лавров удивился из-за отсутствия надписи на русском языке у Вечного огня в Узбекистане

Лавров удивился отсутствию надписи на русском языке у Вечного огня в Самарканде
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров во время возложения цветов к Вечному огню в узбекском Самарканде удивился отсутствию надписи на русском языке у мемориала «Скорбящая мать». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Надпись на памятнике переведена только на английский язык. Текст посвященных павшим воинам слов гласит: «You are always in our heart, my dear», — что в переводе означает: «Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой».

«Я смотрю, на английском там надпись, русского не вижу. Мать — это самое святое», — сказал министр экскурсоводу. При разговоре также присутствовал глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде. Букет российского дипломата состоял из красных роз, его обрамляла трехцветная лента российского флага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали планы США по Крыму

    Режим ЧС федерального характера ввели в российском регионе

    Паша Техник в последнем интервью заявил о желании быть ближе к Богу

    В IIHF отреагировали на информацию о допуске сборной России на Игры-2026

    Изъятые сотрудниками таможни 153 пистолета при попытке ввоза в Россию попали на видео

    В Кремле раскрыли отношение Путина к переговорам с Европой и Украиной

    Кремль призвал внимательнее относиться к данным об урегулировании на Украине

    В Кремле высказались о возможном визите генсека ООН на 9 Мая

    Кремль ответил на вопрос о визите спецпосланника Трампа в Россию

    В Кремле прокомментировали отмену встречи глав МИД по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости