Лавров удивился из-за отсутствия надписи на русском языке у Вечного огня в Узбекистане

Лавров удивился отсутствию надписи на русском языке у Вечного огня в Самарканде

Глава МИД России Сергей Лавров во время возложения цветов к Вечному огню в узбекском Самарканде удивился отсутствию надписи на русском языке у мемориала «Скорбящая мать». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Надпись на памятнике переведена только на английский язык. Текст посвященных павшим воинам слов гласит: «You are always in our heart, my dear», — что в переводе означает: «Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой».

«Я смотрю, на английском там надпись, русского не вижу. Мать — это самое святое», — сказал министр экскурсоводу. При разговоре также присутствовал глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде. Букет российского дипломата состоял из красных роз, его обрамляла трехцветная лента российского флага.