Лавров в Самарканде возложил цветы к Вечному огню

Глава МИД России Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде

Глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Церемония прошла рядом с монументом «Скорбящая мать» под аккомпанемент военного оркестра, в ней также принял участие глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов. Букет российского дипломата состоял из красных роз, его обрамляла лента в цвета российского флага.

Ранее стало известно, что Лавров пробудет в Узбекистане в период с 22 по 23 апреля. По словам представителя МИД Марии Захаровой, основное внимание на переговорах с руководством республики будет уделено развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций.

До этого Захарова рассказала, что Россия и Узбекистан обсудили межэтническую нетерпимость после избиения школьника на уроке русского языка в Ташкенте.

