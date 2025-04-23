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08:49, 23 апреля 2025Бывший СССР

Лавров в Самарканде возложил цветы к Вечному огню

Глава МИД России Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню в Самарканде. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Церемония прошла рядом с монументом «Скорбящая мать» под аккомпанемент военного оркестра, в ней также принял участие глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов. Букет российского дипломата состоял из красных роз, его обрамляла лента в цвета российского флага.

Ранее стало известно, что Лавров пробудет в Узбекистане в период с 22 по 23 апреля. По словам представителя МИД Марии Захаровой, основное внимание на переговорах с руководством республики будет уделено развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций.

До этого Захарова рассказала, что Россия и Узбекистан обсудили межэтническую нетерпимость после избиения школьника на уроке русского языка в Ташкенте.

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