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12:59, 17 апреля 2025Бывший СССР

Лавров посетит Узбекистан

Захарова: Лавров посетит Узбекистан
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Узбекистан в период с 22 по 23 апреля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она рассказала, что у министра запланирована беседа с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел республики Бахтиёром Саидовым. По ее словам, основное внимание будет уделено развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций.

Ранее Лавров рассказал о представлениях о России в мире. Он отметил, что опора на непреходящие ценности, уважение самобытности народов мира и их права на собственный путь развития являются залогом формирования более справедливого мироустройства.

До этого Захарова призвала ООН прекратить дискредитацию России. По ее словам, генсек ООН в нарушение устава организации продолжает покрывать действия украинского лидера Владимира Зеленского и киевского режима.

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