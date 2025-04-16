Лавров: В мире на Россию смотрят как на хранительницу традиционных ценностей

Все больше людей в мире смотрят на Россию как на хранительницу и защитницу традиционных ценностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«В мире все больше и больше людей не просто симпатизируют нашей стране и хотят узнать побольше, как мы живем, но и смотрят на Россию именно как на хранительницу, защитницу этих самых традиционных ценностей», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, такие настроения наблюдаются и в западных странах. Он отметил, опора на непреходящие ценности, уважение самобытности народов мира и их права на собственный путь развития являются залогом формирования более справедливого многополярного мироустройства.

Ранее Лавров заявил, что евроатлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне. По его словам, во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Великобритания.