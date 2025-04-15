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15:37, 15 апреля 2025Мир

Захарова призвала ООН прекратить дискредитацию России

Захарова призвала генсека ООН Гутерреша прекратить дискредитацию России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия в связи с заявлением Секретариата ООН про Сумы призывает генсека всемирной организации Антониу Гутерреша занять честную позицию по Украине и прекратить дискредитацию России. К этому призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

«В очередной раз призываем Гутерреша и возглавляемый им Секретариат ООН занять честную позицию, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий в контексте украинского кризиса», — заявила дипломат.

По ее словам, генсек ООН в нарушение устава организации продолжает покрывать действия украинского лидера Владимира Зеленского и киевского режима.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что у России есть факты, подтверждающие «сходку» командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западными коллегами в Сумах. Он подчеркнул, что на встрече с командованием ВСУ в Сумах были военные из стран НАТО, выполняющие руководящие функции. В том числе, добавил Лавров, они согласовывают Киеву запуск дальнобойных ракет.

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