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03:26, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

На Украине назвали красноречивый момент перед переговорами в Лондоне

«Страна»: Нежелание Рубио и Уиткоффа приехать в Лондон является красноречивым
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф, «два ключевых человека по внешнеполитическим вопросам» в окружении главы государства, не приедут в Лондон на переговоры по урегулировании конфликта на Украине, является красноречивым, сообщает «Страна.ua».

В столицу Великобритании поедет только другой спецпосланник Кит Келлог, который по данным СМИ, утратил свое влияние в Белом доме, отмечает издание.

«Поэтому трудно предположить, что его послали в Лондон вести торги, вырабатывать новые решения "с чистого листа" или же давить на участников переговоров. Скорее роль Келлога — выслушать, что ответят европейцы и Киев на предложения и условия Вашингтона, озвученные американцами в Париже, после чего передать в Белый дом услышанное для принятия дальнейших решений», — говорится в публикации.

Ранее NBC Newsсообщил, что будущий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет «критически важен», поскольку администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на Москву и Киев для прекращения боевых действий.

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