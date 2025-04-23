Назван представитель США на переговорах по Украине в Лондоне

WP: Уиткофф не будет присутствовать на переговорах по Украине в Лондоне

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не будет присутствовать на переговорах по Украине в Лондоне, которые запланированы на 23 апреля. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Главным должностным лицом, представляющим США, будет спецпредставитель президента Кит Келлог», — говорится в материале.

В нем уточняется, что Украину будут представлять министр иностранных дел Андрей Сибига и глава офиса президента Андрей Ермак.

Ранее в пресс-службе Белого дома подтвердили, что Уиткофф посетит Россию. Как отметила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, визит ожидается в течение недели.