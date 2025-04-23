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18:34, 23 апреля 2025Силовые структуры

Назван возможный срок российскому тренеру за домогательства к юным фигуристкам

Адвокат Жорин: Тренеру грозит до 20 лет за домогательства к юным фигуристкам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи заинтересовались жалобами на домогательства российского тренера к фигуристкам

Фото: Unsplash

Тренеру по фигурному катанию Константину Медовикову, на домогательства которого пожаловались матери его несовершеннолетних воспитанниц, грозит до 20 лет лишения свободы, если суд признает его виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности. Об этом РИА Новости заявил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, в случае подтверждения обвинений мужчину могут привлечь к ответственности по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Надругательство над несовершеннолетними влечет более жесткое наказание, отметил юрист.

Жалобы учеников и их родителей служат основанием для проверки, однако суд учитывает совокупность веских доказательств, среди которых показания свидетелей, медицинские заключения, переписка. Жорин указал, что Следственный комитет России уделяет пристальное внимание уголовным делам о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

Следователи начали проверку после жалоб матерей юных фигуристок на домогательства Медовикова. В ходе доследственной проверки будут изучены изложенные потерпевшими обстоятельства и принято процессуальное решение.

Ранее о сексуальных домогательствах к 12-летней фигуристке сообщила ее мать Татьяна Антонова. Она заявила, что тренер лез дочери под майку, целовал в губы, трогал и кусал за грудь. Вслед за этим с аналогичной жалобой выступила еще одна мать несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска. Юлия Хохлова обвинила Медовикова в домогательствах к дочери, а также сообщила, что он трогал спортсменку ниже пояса и за грудь.

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